Rodri risponde a Ronaldo: “Non meritavo il Pallone d’Oro? Quando vinse lui immagino fosse d’accordo con la giuria”

Nella seconda parte dell’intervista rilasciata ad AS, il neo Pallone d’Oro Rodri ha risposto alle dichiarazioni di Ronaldo di qualche tempo fa, in cui si era mostrato in disaccordo con l’assegnazione dell’ambito trofeo al centrocampista del City, preferendo il concorrente Vinicius.

“Beh, una sorpresa, a dire il vero, perché lui, più di chiunque altro, sa come funziona questo premio e, soprattutto, come viene scelto il vincitore. Quest’anno i giornalisti che votano hanno ritenuto che dovessi vincerlo. Probabilmente, sono gli stessi giornalisti che in qualche momento hanno votato per lui, e immagino che allora fosse d’accordo”.

Foto: X Pallone d’Oro