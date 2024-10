Rodri: “Pallone d’Oro? Non lo so se vincerò, ma sono tranquillo”

“Non so se lo vincerò, lo dico sinceramente, ma sapete che viviamo in un mondo dove ci sono tantissime informazioni. Sono stato tranquillo tutto il giorno e lo sono ancora, cerco di godermi le cose e poi questa è una decisione che non dipende da me”. Così il centrocampista del Manchester City Rodri ha parlato prima della cerimonia del Pallone d’Oro – per il quale è il grande favorito – ai microfoni di Movistar.

Poi ha proseguito: “Il periodo peggiore è passato e mi sto riprendendo bene, con molta fiducia e ottimismo per recuperare e tornare al meglio. Essere qui è già una ricompensa, ho avuto la fortuna di essere nominato già lo scorso anno e vedremo ora cosa succede, non ho molte informazioni. – prosegue Rodri – I social? Per me sono importanti altre cose e mi dedico a quelle”.

Foto: Instagram Rodri