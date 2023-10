Rodri: “Nel mio futuro non c’è l’Arabia. La mia priorità è l’ambizione”

Rodri, pilastro del centrocampo del Manchester City e uomo che ha deciso la finale di Champions League ad Istanbul, si è raccontato ai microfoni di Cope, parlando anche del suo futuro: “Sono molto felice al City. Ho sentito parlare di Saudi League, ma per me sarebbe molto complicato aderire a un progetto come la Saudi League. La mia priorità nel calcio è l’ambizione, intesa come ambizione sportiva, individuale e collettiva. Al momento l’Arabia non c’è”.

Foto: Instagram Manchester City