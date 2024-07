Rodri: “Mbappé non sta bene? Non mi fido, c’è la pretattica. Yamal? Sta crescendo tantissimo”

Rodri, centrocampista della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro la Francia.

Queste le sue parole: “Non mi fido di ciò di quello che dicono. E’ un giocatore che può fare la differenza, nel bene o nel male. È sempre una minaccia. Yamal paragonato a Bojan? Lamine è un super talento molto giovane e sta facendo le cose molto bene in una competizione molto dura come l’Europeo. Non so di cosa si parli nel suo club, ma lui è molto concentrato e sta facendo bene le cose. Lo stiamo aiutando molto”.

Sulla rosa: “Questa è una generazione d’oro. Ma prima non lo erano. Dobbiamo costruire la nostra eredità e continuare a lavorarci sopra. Non ci pensiamo e domani avremo una partita molto dura. Se penso di meritare il Pallone d’Oro? L’ho detto molte volte. La mia prospettiva del gioco è puramente collettiva, al di sopra del lavoro individuale. La vittoria è collettiva. Faccio sempre il mio calcio in modo che il resto della squadra possa trarne vantaggio.

La mia posizione è la mia preferita e la più bella per giocare a calcio. I calciatori vogliono sempre sentirsi protetti. Gli standard per ottenere un cartellino giallo non dipendono da noi. La Francia è una squadra molto forte fisicamente. Ci fanno molto affidamento. Dovremo essere forti perché sappiamo quanto lo sono loro”.

Foto: Instagram Manchester City