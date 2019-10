Rodri: “Lasciare l’Atletico non è stato facile. Guardiola e Simeone sono simili”

In estate, il Manchester City ha acquistato il centrocampista Rodri pagandone la clausola rescissoria da 70 milioni all’Atletico Madrid. Dopo aver trascorso qualche mese in Premier, lo spagnolo ha parlato a ESPN del trasferimento e ha poi paragonato i due tecnici avuti di recente: Simeone e Guardiola. Queste le sue dichiarazioni: “Lasciare l’Atletico non è stato facile, perché ero molto contento lì. Ero a casa, con la mia famiglia e nella squadra del mio cuore. Giocavo bene. Non è stato facile, ma penso fosse arrivato il momento di accettare questa separazione e sono molto felice di aver preso questa decisione. Il mercato ora è un po’ pazzo. Non so quale sia il reale valore dei giocatori. Sono giovane, ho molte cose da imparare, ho solo 23 anni. L’unica cosa che posso dire è che darò tutto per la mia squadra. Voglio migliorare sempre e credo di avere una lunga carriera davanti a me. Credo che Guardiola e Simeone siano molto simili nel voler sempre vincere. Vogliono sempre che i giocatori siano pronti, concentrati, che non si fermino mai, neanche per un secondo. Sono sempre sul pezzo e questo è l’unico modo di ottenere risultati. Certo, hanno modi diversi di lavorare, di vedere e interpretare il calcio, ma questo è il bello, ci sono tanti modi di interpretare il calcio. Se continui a vincere, sei un buon allenatore“.

Foto: Squawka