Rodri: “L’1-1 è un buon risultato. De Bruyne? È fantastico, stavamo soffrendo e ci ha dato la fiducia per spingere”

Intervenuto ai microfoni di British Television Sport, il centrocampista del Manchester City, Rodri, ha così parlato dopo l’1-1 in casa del Real Madrid nella semifinale d’andata di Champions League: “Venire qui è sempre dura, i ragazzi sono stati incredibili. Sfidare squadre così qualitativo può essere difficile… Nella prima mezz’ora abbiamo controllato la partita, ma ci hanno segnato alla prima chance con un tiro incredibile. Noi però siamo stati in partita, per quanto complicata fosse. De Bruyne è fantastico per noi, stavamo un po’ soffrendo ma ci ha dato la fiducia per continuare a spingere. L’1-1 è un buon risultato”.

Foto: Instagram Manchester City