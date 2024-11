Rodri: “Il primo a cui ho risposto dopo la premiazione? Iniesta”

Rodri, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2024, ha accolto France Football nella casa di famiglia a Madrid per parlare della cerimonia e delle emozioni legate a questo prestigioso riconoscimento, particolarmente raro per un giocatore con il suo profilo difensivo.

Il campione spagnolo ha confessato di essere stato sommerso dai messaggi di congratulazioni e ha rivelato un aneddoto: “Ne ho ricevuti più di 700… Avevo appena finito di rispondere a tutti quelli che mi auguravano una pronta guarigione, e poi ecco, altri 700 messaggi di complimenti! (ride) Probabilmente risponderò a tutti nel corso dei prossimi due o tre mesi. Ma devo dire che ho subito dato priorità ad alcuni, come Andrés Iniesta. È stato il primo a cui ho risposto”.

Rodri ha poi espresso la sua ammirazione per Iniesta: “Per me, è il miglior giocatore spagnolo di sempre, uno che avrebbe certamente meritato un Pallone d’Oro – è arrivato secondo nel 2010 e terzo nel 2012. Che orgoglio per me poterlo ricevere e avere il suo sostegno”.

Foto: X Ballon D’Or