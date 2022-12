Rodri: “Il mio ruolo in squadra è quello di un qualsiasi difensore centrale: dare solidità e compattezza alla squadra”

Rodri, intervistato da Mundo Deportivo ha parlato della filosofia di gioco della Spagna e del suo ruolo in campo. Di seguito le sue parole: “Il mio ruolo in squadra è quello di un qualsiasi difensore centrale: spingere da dietro, ordinare alla squadra, dare consistenza e solidità, vogliamo creare superiorità da dietro. È il modo migliore per prosperare. Ma questo non significa correre rischi. Giappone? Sono stati dieci minuti di crollo. Siamo avvisati , un gol può lasciarti fuori. Lo abbiamo analizzato con il video e il mister ha indicato che non si può ripetere. ”

Foto: As