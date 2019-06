Rodri: “Ho chiesto tranquillità al club. Ho un contratto con l’Atletico ma non so dire cosa accadrà”

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Rodrigo Hernandez ha parlato al programma televisivo spagnolo Cuatro del suo futuro: “Ho chiesto al club tranquillità, per darmi spazio. Sarei un’ipocrita dire di poter garantire qualsiasi cosa. L’unica cosa che posso dire è che ho un contratto con l’Atletico Madrid, ho una clausola, ho delle condizioni e oggi sono felice qui. Non posso dire altro perché non so cosa succederà”.

Foto: Marca