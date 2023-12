Rodri: “Ho avuto paura col Fluminense, è stato il contrasto più brutto della mia carriera”

Migliorano le condizioni del centrocampista del Manchester City, Rodri. Lo spagnolo si era fatto male in finale di Mondiale per Club contro il Fluminense, vittima di un contrasto eccessivamente ruvido che aveva fatto pensare al peggio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, il centrocampista spagnolo ha così parlato delle sue attuali condizioni: “Ho quasi pianto dopo il contrasto, ma ora sto bene. Sarò in forma per giocare contro l’Everton e non avrò alcun problema”.



Poi ha proseguito: “Sono stato molto fortunato oggi. Penso che sia stato uno dei peggiori contrasti che abbia mai avuto nella mia carriera. Ho avuto molta paura quando ho sentito il ginocchio ma per fortuna non era niente…”.

Foto: Instagram Manchester City