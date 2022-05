Rodri esclama: “Uscire dalla Champions è come essere sconfitti in guerra”

Ai microfoni della Bbc ha parlato Rodri, che ha rilasciato queste parole riguardo l’eliminazione in Champions League: “L’eliminazione dalla Champions è stata come una guerra, una grande, grande battaglia. Continuiamo a pensare a quello che è successo. È difficile. Ognuno di noi aspetta otto mesi per quel momento e poi, all’ultimo minuto, se ne va. La sconfitta contro il Real Madrid è stata così, così grande, ma il calcio stesso è così. Ora dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla Premier League perché è ancora più difficile. Non ci aspettiamo nulla dal Liverpool e dobbiamo continuare. Abbiamo tre finali e dobbiamo finire la stagione nel modo migliore”

Foto: Rodri-City-Foto-AS