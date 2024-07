Rodri e Gündogan, quando l’intelligenza è al servizio del calcio

Manca sempre meno al primo quarto di finale di Euro2024 che metterà di fronte due delle migliori nazionali di questa manifestazione: Spagna e Germania. I due punti di riferimento delle due squadre saranno Rodri e Gündogan, ex compagni di squadra nel Manchester City. Certo, la gara può essere decisa da chiunque, ma se ci sono due giocatori su cui ricadrà gran parte della fortuna delle rispettive squadre, questi sono proprio Rodri e Gündogan. Il giocatore del City già contro la Georgia ha dimostrato ancora una volta di non sentire pressioni, soprattutto nei momenti di difficoltà. Rodri, dopo l’addio di Busquets, è diventato il cervello del centrocampo della nazionale spagnola e, dunque, un giocatore imprescindibile per il C.T. De La Fuente. Dall’altra parte invece, al fianco di Toni Kroos, ci sarà Gündogan. Il centrocampista del Barcellona è il vero metronomo offensivo della Germania, difatti ogni transizione offensiva passa dai suoi piedi. Il tedesco avrà quindi il compito di rifinire le manovre offensive della sua squadra, cercando di sfruttare le enormi capacità soprattutto di Musiala e Wirtz in zona gol. In una sfida così equilibrata, saranno le giocate dei singoli a fare la differenza.

Foto: Instagram Euro2024