Rodri: “Con il Real non sarà una vendetta? Per me sì. L’eliminazione dell’anno scorso fece troppo male”

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa insieme a Guardiola, alla vigilia della gara contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Il calcio ti dà l’opportunità di vendicarti, sia io che i miei compagni seguiamo la filosofia di imparare dalle esperienze passate. Nel calcio puoi essere brillante per 180 minuti ma può non essere abbastanza, abbiamo perso in pochi minuti della seconda sfida, non abbiamo gestito nel modo corretto. Ma ora siamo cambiati molto, è una nuova stagione e siamo qui per combattere, con un nuovo sorriso e affamati di vendetta. Guardiola non vuole parlare di vendetta? Per me lo deve essere. L’eliminazione dell’anno scorso fece troppo male”.

Foto: Instagram personale