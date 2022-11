Rodri: “Come collettivo siamo i migliori. Il Mondiale si vince con un gruppo forte”

Una delle stelle della Spagna, Rodri, calciatore del Manchester City, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito all’esordio Mondiale della Roja.

Queste le sue parole: “Se devo essere sincero penso che a livello collettivo siamo i migliori. La forza del gruppo è la nostra grande arma. Nel modo di giocare di Luis Enrique, nella capacità di difendere e attaccare in blocco, compatti. Nell’unità d’intenti che ci porta ad essere la miglior nazionale come collettivo, anche se non lo siamo a livello individuale. E siccome da tempo sono convinto che il collettivo prevalga sempre sull’individualità ci vedo bene, molto bene”.

Foto: Twitter Spagna