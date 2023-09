Rodri: “Arabia Saudita? I responsabili dovranno prendere delle decisioni per controllare questo mercato”

La Spagna affronterà domani alle ore 18:00 la Georgia in trasferta per le qualificazioni a EURO 2024. Alla vigilia del match, il centrocampista del Manchester City. Rodri, è intervenuto in conferenza stampa a fianco del Commissario Tecnico De La Fuente, parlando anche dello scossone dato dalle squadre della Saudi Pro League al calciomercato europeo: “È un’opzione molto particolare, è comprensibile per la quantità di denaro che danno. È normale che a noi europei non piaccia molto. Suppongo che in futuro dovremo controllare questo aspetto, perché ci sono giovani giocatori che vanno in questo Paese. I responsabili dovranno prendere delle decisioni per controllare questo mercato”.

Foto: Twitter Spagna