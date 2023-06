Rodri al 68’ regala la Champions a Pep! Rimpianti Inter: tre clamorose palle-gol

La Champions League è del Manchester City. Primo storico successo per la compagine inglese che batte 1-0 l’Inter con un gol di Rodri. Rimpianti per i nerazzurri che nella ripresa hanno fallito 3 palle gol clamorose.

Primo squillo al 5′. Azione personale di Bernardo Silva che calcia di sinistro a giro, palla che sfiora la traversa. Cresce poi l’Inter che prende gli spazi in campo e mette sotto pressione il City. La compagine di Guardiola che haEderson non perfetto, che con degli interventi poco brillanti mette in crisi la sua difesa.

Inter che per 25 minuti si fa anche preferire al City ma negli spazi, la compagine di Guardiola, quando può, fa paura. Al 26′, Haaland scappa via ad Acerbi e calcia di sinistro, ma Onana respinge. Un minuto dopo De Bruyne calcia da fuori, para Onana.

Il City, alla mezz’ora va in ansia per le condizioni del fuoriclasse belga, che accusa problemi muscolari. Il giocatore stringe i denti ma al 35′ deve uscire.

Il primo tempo scivola via con un possesso palla del City, poche emozioni nel finale. Termina il primo tempo sullo 0-0. Inter quasi mai pericolosa, City un paio di squilli, ma gara equilibrata.

Nella ripresa, esce al 56′ Dzeko, sl duo posto entra Lukaku. Pochi secondi dopo, colossale chance per i nerazzurri. Si addormenta Akanji, ne approfitta, Lautaro che va da solo con Ederson che però salva. Lautaro poteva servire un compagno piazzato meglio, chance colossale sprecata. Il City soffre un po’ le giocate dell’Inter. City che però la sblocca al 68′. Azione insistita sulla destra, palla che arriva al limite dell’area a Rodri che con un piattone perfetto non sbaglia. Il Manchester City è in vantaggio.

Ma l’Inter reagisce immediatamente. Al 73′, azione clamorosa, palla che arriva a Dimarco che va di testa e supera Ederson, la traversa salva il City. Ma non è finita, sulla respinta, ancora Dimarco di testa, sfortunato, trova Lukaku sulla traiettoria che para la palla destinata in rete. Anche il City però ha una grossa chance per il raddoppio. Foden si libera di Acerbi, entra in area e calcia ma Onana salva il possibile raddoppio dei citiziens.

Il City prova a controllare la gara, Inzaghi si gioca alcune carte dalla panchina tra cui Mkhitaryan. All’89’, chance clamorosa per i nerazzurri, stavolta per Lukaku.

Palla in mezzo, sponda di testa di Gosens, palla che arriva a Lukaku che a mezzo metro da Ederson di testa colpisce il portiere brasiliano. Chance colossale sprecata dal belga.

Rimpianti clamorosi per l’Inter che ha avuto nella ripresa 3 clamorose chance. Assalto finale dell’Inter, che prova a pervenire al pareggio, sfiorando ancora il gol nel finale. Vince il City, 1-0, tanti rimpianti per l’Inter.