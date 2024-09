Rodia (dottore Lazio): “Castellanos? Fastidio all’adduttore sinistro, è uscito per precauzione”

Il dottor Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, la tv ufficiale dei biancocelesti, e ha fatto il punto sugli infortunati dopo la partita vinta 2-1 contro l’Hellas Verona: “Castellanos ha avvertito un fastidio all’adduttore sinistro. Lo abbiamo fatto uscire per precauzione, valuteremo cosa è accaduto nelle prossime ore”.

Sulle condizioni di Gila: “C’è stata una sovrapposizione di fenomeni sfortunati e non di grande rilevanza. Ha avuto una frattura non grave a un dito del piede e un risentimento di primo-secondo grado all’adduttore che non gli hanno permesso di fare una prelazione adeguata. Siamo contenti del rientro, se lo merita”.

Sul rientro di Pellegrini: “È un momento positivo. Abbiamo tutta la rosa a disposizione e ringrazio tutto lo staff medico. Questo è frutto della nostra attenzione e scrupolosità”.

Foto: Instagram Lazio