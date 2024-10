Rodia (dott. Lazio): “Tavares? Solo crampi, lo abbiamo sostituito per evitare problemi”

Momenti di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Nuno Tavares, uscito dal campo per un fastidio muscolare contro la Juventus, Al termine della sfida contro la Juventus, Fabio Rodia si è così espresso ai microfoni di Lazio Style Channel: “Nuno Tavares? Non ci sono problemi particolari ha avuto dei crampi e quindi lo abbiamo sostituito per evitare problemi. Guendouzi è sceso in campo grazie alla la sua forza di volontà, chiaramente la nostra gestione ha fatto sì che oggi abbia giocato tutta la gara. Siamo soddisfatti per la dimostrazione di attaccamento alla squadra che ha dato. Lazzari? Tempistiche non ci sonoperché noi andiamo sempre con molta cautela. Devo dire che l’ultimo controllo ha dato esiti confortanti quindi ci aspettiamo ulteriori miglioramenti in settimana”.

Foto: Instagram Tavares