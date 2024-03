Rodia (dott. Lazio): “Provedel? Le sensazioni non sono positive. Trauma distorsivo alla caviglia importante”

Apprensione in casa Lazio il problema accusato da Ivan Provedel nel finale che lo costretto a uscire prima del triplice fischio a causa di un problema alla caviglia. In merito l dott. Fabio Rodia ha rilasciato un commento a caldo nell’immediato post-gara. Ecco le dichiarazioni del medico biancoceleste: “Le sensazioni sono che lui ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra. Stiamo prestando i primi soccorsi, poi dobbiamo fare accertamenti per fare una diagnosi precisa. No, non è possibile già quantificare i tempi di recupero. Le sensazioni non sono positive, ma dobbiamo fare gli esami per essere più precisi”.

Foto: Instagram Provedel