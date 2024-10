Rodia (dott. Lazio): “Lazzari fermato in via precauzionale. Esami nei prossimi g

Nel corso del postpartita di Lazio-Empoli ai canali ufficiali del club biancoceleste è intervenuto il medico sociale Fabio Rodia. Argomento centrale le condizioni di Manuel Lazzari, uscito durante il primo tempo per un problema muscolare alla coscia sinistra e sostituito da Adam Marusic prima dell’intervallo: “Lazzari in occasione di un allungo ha avuto un risentimento all’altezza del retto femorale ed è stato fermato in via precauzionale. Nei prossimi giorni svolgerà degli esami per accertamenti”.

foto: sito Lazio