Il dottore dei biancocelesti, Fabio Rodia, ha spiegato le condizioni di Cataldi, uscito anzitempo nella sfida contro l’Inter: “Cataldi ha subito un colpo molto forte al polpaccio, per questo abbiamo deciso di cambiarlo. Ora faremo gli accertamenti del caso per capire le tempistiche di recupero. Il resto della squadra invece non ha riportato problemi particolari”.

Foto: sito ufficiale Lazio