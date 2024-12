Rodgers verso l’Old Firm: “Sappiamo cosa vorrebbe dire vincere questa partita per i nostri tifosi”

In Scozia, il 2025 si aprirà con il botto, è proprio il caso di dirlo. Il 2 gennaio alle 16 c’è l’Old Firm, la sfida tra Celtic e Rangers. I biancoverdi partono ancora una volta con i favori del pronostico, anche in virtù del +14 in classifica sui blues. L’allenatore, Brendan Rodgers ha parlato così in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “La prossima partita significa molto per i giocatori, sanno cosa significa vincere in questa partita, e tra loro, me e lo staff, vogliamo tutti vincere la partita. Siamo molto determinati a farlo, a fare la prestazione che facciamo sempre e a portare a casa il risultato. Daremo tutto per vincere. Tavernier non ci sarà”

E sull’entusiasmo di vivere da protagonista l’Old Firm: “I derby sono sempre partite speciali. Non mi stanco mai, li tratto tutti come se fosse la mia prima volta. C’è un grande fascino e una grande emozione. Giocheremo una partita di intensità, di pressing e di possesso palla. Per noi è una sfida fantastica per iniziare l’anno, e siamo ovviamente entusiasti del nostro 2024. In termini di ciò che abbiamo realizzato nel corso della stagione, è stato davvero impressionante e vogliamo continuare così”.

