Rodgers: “Un punto meritato contro una grande Atalanta. Dobbiamo essere quelli visti stasera e possiamo lottare per qualificarci”

Brendan Rodgers, allenatore del Celtic Glasgow, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l’Atalanta a Bergamo.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato contro una squadra eccezionale, una delle migliori del campionato italiano, con un attacco molto forte. Siamo riusciti a mantenere la porta inviolata, e questo dimostra il coraggio e l’audacia della mia squadra. Siamo soddisfatti di questo punto, che è assolutamente meritato. Dobbiamo essere quelli visti stasera e possiamo lottare per qualificarci”.

Su Lookman: “Ho scherzato con lui dicendogli: “So che sei candidato al Pallone d’Oro, ma stasera lascia stare il Pallone d’Oro!”. Lookman è un ragazzo straordinario, ho avuto il piacere di allenarlo al Leicester. È stato un giocatore fantastico per me, ha segnato gol importanti. Avrei voluto riaverlo nel mio club, ma alla fine è andato all’Atalanta, dove è diventato un’icona. È fantastico vederlo giocare a questo livello. È un ragazzo eccezionale, molto professionale e un grande atleta. E sono felice che stasera non abbia segnato!”.

Foto: twitter Leicester