Rodgers: “Sono arrivate due offerte per Maguire, ma non sono sufficienti”

In Inghilterra tiene banco il futuro di Harry Maguire, difensore centrale del Leicester finito nel mirino delle due big di Manchesterche potrebbe passare alla storia come il difensore più pagato di sempre. Le Foxes, ad ogni modo, hanno ribadito che asseconderanno il desiderio del giocatore, ma solo di fronte ad un’offerta congrua. Concetto ripetuto dal tecnico Brendan Rodgers dopo la partita vinta contro lo Scunthorpe. “Harry è uno dei migliori giocatori d’Europa, ci sono grandi squadre su di lui. Sono arrivate due offerte importanti, che non sono però in linea con la valutazione del club”.

Foto BBC