Rodgers: “Meritavamo qualcosa in più. Deluso dal risultato, ma non posso criticare i calciatori per l’impegno”

Il Celtic esce sconfitto dalla sfida contro la Lazio perdendo in pieno recupero per un gol di Pedro. Parlando con TNT Sports, l’allenatore degli scozzesi, Brendan Rodgers, dice la sua: “E’ stata una partita deludete in termini di risultato, sono deluso perché i giocatori hanno fatto davvero una bella partita. Abbiamo segnato un gol fantastico ma siamo delusi per quello che abbiamo subito. La nostra prestazione nel complesso meritava qualcosa di più”, le sue parole.

Poi ha proseguito parlando dell’azione del fuorigioco fischiato a Palma: “Eravamo sicuri di aver vinto, ma siamo sfortunati che Maeda abbia toccato il pallone mettendo Palma in fuorigioco. Dovevamo mettere in sicurezza la partita, purtroppo un colpo di testa ci ha fatto perdere la partita. Ma non posso criticare i giocatori per lo sforzo, l’impegno e i momenti di qualità che abbiamo dimostrato durante la partita”, conclude Rodgers.

Foto: Twitter leicester