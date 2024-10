Rodgers: “L’Atalanta è una squadra aggressiva, dobbiamo essere organizzati e compatti. Lookman strepitoso”

Brendan Rodgers, allenatore del Celtic Glasgow, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Non vediamo l’ora di giocare, abbiamo giocato due partite di Champions, la sconfitta col Dortmund fa parte del gioco, ora pensiamo a questa gara contro una squadra forte. L’Atalanta è una squadra aggressiva, dobbiamo essere organizzati e compatti. È un’ottima squadra”.

Taylor e Carter-Vickers? “No, non sono con noi”.

Cambierete l’approccio dopo Dortmund? “Alleno da tanti anni, ho sempre avuto un approccio aggressivo, sarà sempre così. Ma rispetto anche molto gli avversari, dobbiamo vedere i loro punti di forza, ma lo faccio in ogni gara, sia di campionato che di Champions”.

Ha detto che la squadra merita di essere a questo livello: “È un messaggio, stiamo competendo ad un altissimo livello, dopo Dortmund è normale pensarla così, ora dobbiamo riprenderci. Queste cose possono succedere, ma bisogna farsene una ragione e andare avanti”.

Lookman? “È un giocatore incredibile, l’ho allenato quando era giovanissimo. Ho provato a convincerlo a venire al Celtic, nella mia prima esperienza, ma all’epoca il Charlton voleva una certa cifra, ma a livello personale voleva farlo. Sono sempre rimasto in contatto con lui, al Leicester ho chiesto di lui, per me ha giocato un’ottima stagione, ha segnato dei gol bellissimi, ha segnato un gol contro il Liverpool, è un professionista esemplare, sono orgoglioso di lui. Non ha fatto quei gol per caso nella finale di Europa League, ha sempre allenato i due piedi, è bravissimo. È diventato una leggenda di questo club”.

Ha già giocato contro l’Atalanta: “Sì, nel 2019. Lo stile è più o meno uguale. Era l’ultima partita di precampionato, è stata una gara molto intensa, bisogna essere organizzati e lavorare bene, lo stile è migliorato, ma sono comunque una squadra aggressiva”.

Cosa ha preparato? “Non è solo marcatura a uomo, coprono molto bene lo spazio, sono i migliori al mondo. Tante squadre giocano a zona, l’Atalanta è molto brava nei duelli individuali”.

Foto: twitter Celtic