Rodgers: “Ammiro Mourinho, non dimenticherò mai quello che ho imparato da lui”

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro la Roma: “Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto, molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Dovremo essere al meglio. Per fortuna, l’elenco degli infortuni è al minimo, quindi non c’è altro da aggiungere.

Mourinho? È un grande della nostra generazione. Quando ho cominciato ad allenare nell’estate del 2004, e Jose era lì, tutti volevano essere come lui. Ha dato agli allenatori la speranza che potessero avere carisma e qualità. Quando le persone mi chiedevano com’era allora, sottolineavo come avesse l’X-Factor. Era attento ai dettagli, sapeva gestire i giocatori, e aveva comprensione tattica, elementi che gli conferivano una qualità speciale. Non ho altro che ammirazione per lui, siamo diventati più distanti man mano che abbiamo continuato a lavorare, ma non dimenticherò mai quello che ho imparato da lui come allenatore“.

Foto: Leicester Twitter