Rodgers (all. Celtic): “O’Riley? Può partire, ma serve l’offerta giusta”

Il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, si espone sul centrocampista Matt O’Riley, corteggiato – come raccontato – dall’Atalanta e dal Brighton. Intervenuto a Sky Sport UK, l’allenatore ne ha così parlato: “Il comportamento e il rispetto dimostrato per tutto e per ciò che stiamo cercando di fare sono stati brillanti da parte sua. Se un club soddisferà la valutazione che il club pensa sia adeguata, allora potrà partire, questo può accadere”.

Foto: Instagram O’Riley