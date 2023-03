Rode: “Siamo qua per vincere. Non vedo la situazione così negativa”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista e capitano dell‘Eintracht Francoforte, Sebastian Rode, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Siamo arrivati qua per vincere. È stato scritto parecchio. Noi vogliamo vincere questa partita, siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo vinto partite in Champions e in Bundesliga, non vedo la situazione così negativa come sembra. Cosa ci servirà per ribaltare la partita? Serve fortuna e anche coraggio, vedremo cosa succederà”.

Infine, sull’assenza dei tifosi: “Ci sarebbe piaciuto avere i nostri fan, ma pensiamo alla partita. L’energia positiva dei tifosi sarebbe stato meglio. Come ha già detto l’allenatore possiamo influenzarci da soli, dobbiamo semplicemente spazio per segnare”.

Foto: Twitter Rode