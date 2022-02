Roche (dirigente PSG) su Ramos: “La sua stagione è finita. È stata una scommessa persa”

La stagione di Sergio Ramos al Paris Saint Germain, la sua prima al club francese, è stata da dimenticare. Tanti infortuni che lo hanno tormentato e lo stanno condizionando ancora. Di questo ne ha parlato Alain Roche, dirigente del PSG, come riporta AS: “Non ha giocato una partita importante, nemmeno una in Champions League. È triste. Eravamo felici di averlo con noi. È una scommessa persa. Ora dobbiamo credere ai miracoli. Il suo corpo non lo segue più. È stato un gran lavoratore per tutta la sua carriera. Ha dato tanto. Per me la sua stagione è finita. Quando giocherà? Se gioca due partite e si infortuna di nuovo, cosa facciamo? Sì, è preoccupante”.

FOTO: Twitter PSG