Rocchi torna sul contatto Ranocchia-Belotti: “Errore grave, Massa superficiale”

Gianluca Rocchi, Responsabile C.A.N. Serie A e B, è tornato sul contatto tra Ranocchia e Belotti nel corso di Torino–Inter: “Per Massa è palla, ha fatto l’arbitro. Non è stato analizzato, come deve fare un bravo VAR, frame by frame, cercando il filmato giusto. Massa si lascia convincere da ciò che la pancia gli dice, come fatto da Guida in campo, ma quest’ultimo può permetterselo, essendo l’arbitro, mentre il VAR no. Detto ciò, siamo al cospetto di due dei nostri migliori arbitri, che tuteleremo nonostante l’errore commesso. Vorrei far capire come un arbitro istintivo possa sbagliare anche dinanzi a un monitor. L’errore è grave, Massa era convinto di una cosa come se fosse in campo. Da VAR dava ampissime garanzie ma, ribadisco, si può sbagliare anche con un monitor. Massa ha peccato di una cosa: superficialità. Questo a un VAR, così come ovviamente un arbitro, non deve mai capitare“.

Foto: sito AIA