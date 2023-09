Rocchi sull’espulsione di Baschirotto: “Andava tolta. Ma la scelta dal campo è giusta, gli manca un parametro”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è tornato a parlare delll’espulsione comminata a Baschirotto nella sfida tra Monza e Lecce: “Per noi doveva essere tolto il rosso e si doveva passare al giallo. Marinelli in campo fa la scelta giusta secondo il suo punto di vista, è istintivo e spesso si prende sempre la decisione più severa. Gli manca il parametro decisivo, che è quello che Baschirotto gioca il pallone e non può fare più niente, non c’è doppio movimento. Non c’è spazio tra il tocco del pallone e il tocco della gamba dell’avversario, non poteva più garantire l’incolumità dell’avversario. Doveva cambiare decisione ma non l’ha fatto; se avesse cambiato, non lo avremmo penalizzato”.

Foto: sito ufficiale AIA