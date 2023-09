Rocchi sull’episodio McKennie-Lazio: “Non c’erano certezze dalle immagini. Ma oggi siamo sicuri che fosse regolare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha commentato l’operato della squadra arbitrale in occasione del gol di Dusan Vlahovic segnato contro la Lazio, su cui si è discusso per la possibile uscita della palla dal rettangolo di gioco prima del cross di McKennie che ha portato alla rete del serbo: “Questa decisione è talmente complessa e difficile da valutare, nonostante una tecnologia completa. Mi piace come si è mosso Irrati, dal momento che non ha avuto certezza dalle immagini ha fatto bene a concedere il gol seguendo la decisione di campo”, spiega Rocchi dopo aver ascoltato il dialogo tra arbitro e VAR. A volte mi arrabbio quando sento dire che manchiamo di rispetto con le nostre decisioni. Sentite come ci muoviamo e cosa diciamo, purtroppo va messo in preventivo che qualcosa ci possa sfuggire, specie con le telecamere che come in questo caso non sono in linea con il fallo laterale“, prosegue Rocchi.

Infine: “Le abbiamo trovate con lo strumento con cui troviamo i fuorigiochi. Abbiamo la certezza che il pallone fosse in gioco e il gol regolare”.

Foto: sito ufficiale AIA