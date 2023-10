Rocchi sul gol di Pulisic al Genoa: “Senza certezza televisiva si lascia la decisione del campo”

Al consueto appuntamento con Open Var su Dazn, il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, ha così parlato del gol di Pulisic contro il Genoa, oggetto di grande polemiche nel post partita della sfida di sabato sera di Marassi: “A noi la cosa che ci interessa in questi casi è che se abbiamo la certezza televisiva andiamo ad intervenire, se la certezza non è nelle immagini si lascia la decisione del campo. Mi rendo conto, visto che non sono nato ieri, che è una decisione che lascia dubbi come li ha lasciati noi. L’importante è che chi opera al monitor cerchi la verità sino in fondo, ma se non si trova la verità al 100% deve lasciare la decisione del campo”.

Foto: sito ufficiale AIA