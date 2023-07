Rocchi su Serra: “L’avvicendamento è stato esclusivamente per motivi tecnici. La lite con Mourinho non c’entra nulla”

Gianluca Rocchi, designatore della Can, ha fatto chiarezza sull’avvicendamento di Serra rispondendo così alle domande dei giornalisti: “L’avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho. Anche se avesse commesso un errore e glielo lo abbiamo detto che non è stato al 100% in quella circostanza, lui poi è rimasto a casa qualche settimana e ha avuto un procedimento che si è concluso. La prossima stagione comunque farà il Var perché ha dato disponibilità. Mi auguro che questo caso sia chiuso. Se uno dei nostri arbitri avesse problemi ad arbitrare la Roma probabilmente gli chiederemmo di fare un altro mestiere. Escludo nel modo più totale che mi sia stata fatta una richiesta del genere. Non esiste un problema personale né con la Roma né con altri allenatori e società. Noi, però, chiederemo educazione. Non si può vedere una partita con trenta persone a bordo campo a fare un caos pazzesco”.

Foto: sito ufficiale AIA