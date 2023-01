Rocchi su Sacchi: “Nessuna sospensione, starà in panchina. Sono convinto che tornerà ancora meglio”

Intervenuto in conferenza stampa per introdurre il fuorigioco semiautomatico, il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, ha parlato anche di Juan Luca Sacchi, arbitro del discusso episodio del gol di Acerbi in Monza–Inter: “Non sospendiamo nessuno mai, io sospendo qualcuno se ha comportamenti disciplinari sbagliati. Rispetto ad altri, starà più in panchina, ma non mi sembra un problema. Sono convinto che tornerà ancora meglio, come ha fatto Serra: lì si pesa la bravura dell’arbitro. Va messo in preventivo che un investimento in ragazzi giovani si paghi l’inesperienza in termine non di errori ma di incidenti. Non è più difficile tornare dalla panchina? Non è punito, magari torna in campo prima di quanto pensate voi. Quando lo vedrò pronto lo manderò in campo”.

