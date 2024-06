Rocchi su Open VAR: “Le comunicazioni audio sono pulite. L’obiettivo è avere un campionato che sia più corretto possibile”

Gianluca Rocchi, arbitro e responsabile della CAN, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trasmissione di DAZN Open VAR e della sua nascita nella conferenza stampa di fine stagione per gli arbitri a Coverciano. Queste le sue parole:

“Per me è stato un lavoro molto, molto faticoso, lo dico sinceramente. Ci siamo dovuti reinventare un lavoro che non è il nostro: vi garantisco che andare davanti a una tv non è proprio semplice. Uno sforzo che avevamo chiesto e al quale abbiamo avuto ottime risposte: le comunicazioni audio sono pulite e sono come sono, non ne abbiamo tagliata mezza. L’obiettivo è avere un campionato che sia più corretto possibile. Dei cinque macro-obiettivi che ci siamo posti, uno non è stato raggiunto e siamo lontani. Gli altri sono o raggiunti o in raggiungimento.”

Foto: sito Aia