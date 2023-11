Rocchi risponde a Sticchi Damiani: “Non si può utilizzare il buon senso. Giusto l’intervento del VAR per annullare il gol di Piccoli”

Il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato dell’ultimo caso VAR in campionato, il gol di Piccoli annullato in Lecce-Milan, rispondendo alle polemiche del presidente salentino, Saverio Sticchi Damiani.

Queste le sue parole a Gazzetta.it: “Il VAR non può sostituire gli arbitri, c’è bisogno dell’uomo. Sono sempre per la valutazione in campo e in quel caso la tecnologia non c’entra più, ed é chiaro che dobbiamo oggettivizzare il più possibile, anche perché c’é l’immediatezza della situazione, il giocatore ha preso la posizione e segnato una rete… Situazione di immediatezza. Usare il buonsenso? Non si può utilizzare il buonsenso al posto del regolamento. Quanto accaduto in Lecce-Milan è normato, codificato. La sala VAR é dovuta intervenire per far applicare il regolamento”.

Foto: sito AIA