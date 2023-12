Rocchi pronto a fermare l’arbitro Massimi. Il fischietto molisano verso lo stop

Gianluca Rocchi sarebbe pronto a fermare l’arbitro Luca Massimi sino al termine dell’anno. Lo riporta la Gazzetta, secondo cui al designatore non sarebbe affatto piaciuta la direzione di gara di Frosinone-Torino da parte del fischietto di Termoli. Due gli episodi maggiormente ‘incriminati’: il primo è quello per il quale si è lamentato Ivan Juric, ovvero la mancata espulsione (con secondo giallo) di Oyono; il secondo, la confusione creata nel momento in cui, nell’area del Torino, Massimi ha fischiato qualcosa che non c’è (simulazione di Kaio Jorge) per poi venire salvato dal Var che gli ha indicato un fallo di Gelli su Ricci ad inizio azione. Tutte le strade portano al 2023 da mandare in archivio con anticipo per Luca Massimi.

Foto: sito ufficiale AIA