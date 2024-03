Rocchi: “Maignan-Castellanos episodio molto al limite. Di Bello è mortificato per la prestazione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il designatore Gianluca Rocchi ha così parlato di Lazio–Milan, partendo dall’episodio che ha visto coinvolti Mike Maignan e Taty Castellanos: “Il contatto Maignan–Castellanos? Episodio molto al limite. Se dai rigore, non ti diciamo che è un errore. Castellanos e l’espulsione di Pellegrini? #DiBello non ha avuto il tempo perché è stato coinvolto dall’altra azione. L’espulsione di Marusic? Non mi esprimo perché il rapporto è dell’arbitro. Lui mi ha scritto un messaggio spiegandomi che avrebbe potuto fare meglio: è mortificato per la prestazione. Ma dobbiamo recuperarlo”.

Foto: sito ufficiale AIA