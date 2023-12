Rocchi: “Il vero errore in Genoa-Juve è il rosso non dato a Malinovskyi. Gli altri sono episodi di campo”

Il designatore degli arbitri di CAN A e B, Gianluca Rocchi, ha parlato a Open VAR su Dazn e prima di soffermarsi sugli episodi della scorsa giornata, con il dialogo del VAR, ha analizzato anche alcuni episodi di questa giornata, tra cui quelli di Genoa-Juve e le proteste dei bianconeri.

Queste le sue parole: “In questa giornata il VAR poteva fare meglio in in Genoa-Juve. Ma il vero errore in quella partita è un rosso non dato a Malinovskyi, perché su questi episodi, in cui si rischia di far male all’avversario, ho chiesto a tutti di essere duri e quindi c’è una linea precisa. Quello è l’unico errore grave. Il rigore che chiede la Juve? Lo analizzaremo meglio la prossima settimana, quello è un episodio più da campo”.

Foto: sito AIA