Rocchi: “Il VAR sta portando giustizia nel calcio, anche se qualche errore persiste. Manca un arbitro con la A maiuscola”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, ha detto la sua sulla classe arbitrale italiana, analizzando anche le polemiche dopo la finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Il VAR sta portando tanta giustizia nel mondo del calcio, ha rappresentato una grande innovazione nonostante qualche errore persista. Certamente oggi in Italia, anche soltanto per una questione di ricambio generazionale, manca un arbitro con la A maiuscola come è stato Concetto Lo Bello. Non è semplice, stiamo provando a fare del nostro meglio per ricreare un movimento eccellente. VAR o non VAR, l’arbitro deve essere in grado di prendere una decisione“.

Foto: Sito AIA