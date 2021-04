Rocchi: “Il VAR ha dato più serenità a tutti e ha creato un senso di giustizia profondo”

Al termine della seduta dell’Udinese, nella giornata di ieri, c’è stato un incontro con l’ex arbitro Gianluca Rocchi , ora consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, che ha rilasciato queste dichiarazioni alla tv ufficiale del club: “Ringrazio l’Udinese per aver organizzato questo appuntamento che per noi arbitri è fondamentale, perché ci serve il punto di vista delle società e dei giocatori. Gli arbitri sono un servizio per i calciatori ed è giusto che chi subisce le decisioni arbitrali dica quello che pensa. L’introduzione del Var è stata un’idea geniale perché ha cambiato in positivo la vita degli arbitri. Ha dato molta più serenità a tutti e ha creato un senso di giustizia profondo perché negli ultimi tre campionati non abbiamo avuto gol irregolari – parlo del fuorigioco – e questo è un risultato straordinario”, le parole riportate da Tuttosport.

Foto: Zimbio