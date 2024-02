Rocchi: “Il gol di Acerbi a Roma è un caso limite. Ma credo sia stata presa la decisione giusta”

Il designatore arbitrale della Serie A, ha parlato a Open VAR, su Dazn, commentando alcune decisioni arbitrali della scorsa giornata di campionato, partendo dal gol di Acerbi contro la Roma.

Queste le sue parole: “Quando guardavo la partita ho sperato che lo convalidassero e che non venisse richiamato l’arbitro al VAR perché anche se ci sono dei parametri che possono portare il richiamo secondo me l’arbitro prende una decisione corretta. Il fatto che ci sia un contatto fisico è vero, il che potrebbe rendere il gol concettualmente più fuorigioco che no. Ma il pallone va da una parte completamente opposta, il che rende il gol regolare. Ad ogni modo credo che l’on field review sia stato corretto, è un episodio al limite ma credo che la decisione finale sia corretta. Io spero che di casi limite del genere non ce ne siano così tanti da qui alla fine”.

Foto: sito Aia