Rocchi: “Falli di mano? Le linee guida sono uguali tra Italia e Uefa. Ma c’è sempre una parte di soggettività”

In corso la conferenza di fine anno dell’AIA, il designatore Gianluca Rocchi è tornato a parlare dell’episodio di Fernando nella finale tra Siviglia e Roma nella finale di Europa League: “Non giudico l’episodio di una competizione che non mi riguarda, ma non c’è nessuna filosofia diversa tra Italia e Uefa sul fallo di mano. Le linee guida sono le stesse, ma sul fallo di mano c’è sempre una parte di soggettività e quindi di criticità”.

Foto: sito ufficiale AIA