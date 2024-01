Rocchi: “Errori in Sassuolo-Fiorentina e Inter-Verona. Oggi saremmo venuti qui scortati se…”

Gianluca Rocchi ha commentato alcuni recenti episodi che hanno visto protagonisti arbitri e Var. “Il gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina era da non annullare perché regolarissimo, è un errore fatto da un Var molto bravo. L’errore di Inter-Verona resta tale, ma è comunque un’interpretazione soggettiva. Il periodo della sesta alla sedicesima giornata è stato il migliore. Gli errori commessi sono 8 su 78 interventi del Var che ha comunque ridotto il numero di errori. Immaginate se in questo campionato avessimo aggiunto 78 errori, oggi saremmo venuti qui scortati… Poi io ne avrei voluti di meno e mi sono anche arrabbiato. Le partite sono tutte difficili, oggi la Serie A è molto simile alla Serie B perché le gare sono aperte a tutti i risultati”.

Foto: sito ufficiale Aia