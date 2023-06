Rocchi: “Con la tecnologia di oggi Garcia non avrebbe mai fatto il violino in quel Juve-Roma”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi è tornato a parlare del famoso gesto del violino di Rudi Garcia durante Juve-Roma nel 2014: “Ricordo bene quella partita, mi creò parecchi problemi. Con una battuta, posso dire che con la tecnologia probabilmente in quella partita non ci sarebbe stato il violino di Garcia, avrei avuto molta più facilità nella risoluzione di alcuni problemi. Quel Juve-Roma – ha dichiarato il designatore – è una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, forse oggi discuteremmo di un’altra storia. Mi fa piacere ritrovare Garcia è un grande allenatore”.

Foto: sito AIA