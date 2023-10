Rocchi a Open Var: “Il rosso non dato a Berardi con la Juve? Era da espulsione ma sono dipese alcune cose”

Nel corso di Open Var, su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ha parlato degli episodi arbitrali dello scorso weekend e del turno infrasettimanale.

Queste le sue parole: “Il rosso non dato a Berardi in Sassuolo-Juve: “E’ brutto ma striscia. Gli confermo il giallo. In dinamica è giallo. Queste sono state le parole della Var room. La mia decisione sarebne stata da cartellino rosso. Ma il motivo per cui Berardi si è salvato dal cartellino rosso è stato il punti di impatto e che non vada diretto a colpire ma c’è una strisciata”.

Su Empoli-Inter il gol di Dimarco: “Cercano tutte le camere per vedere se Bastoni influenzasse il portiere. Il gol è pulito, Bastoni non ha nessun impatto sulla azione, il ortiere vede sempre il pallone. Anzi, al contrario, se il guardialinee alza la bandierina si interviene per dare gol”.

Foto: sito Aia