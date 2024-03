Robinho: “Condanna? Se le accuse fossero state contro un italiano bianco, di sicuro sarebbe andata diversamente”

Tra pochi giorni in Brasile verrà celebrato un processo a carico di Robinho, ex attaccante, tra le altre, di Manchester City e Milan, già condannato per stupro in via definitiva a 9 mesi di reclusione in Italia, a causa di un episodio di violenza accaduto nel 2013. Queste le parole del brasiliano raccolte dall’emittente RecordTV: “Se le accuse fossero contro un italiano bianco, di sicuro sarebbe andata diversamente. Con la quantità di prove che ho, non sarei stato condannato. C’erano altre persone li’. Quando ho visto che voleva continuare con altri ragazzi, sono tornato a casa. È stato consensuale. Avrei potuto negarlo, perché il mio Dna non c’e’. Ma non sono un bugiardo.”

Foto: Twitter Santos