ROBIN KNOCHE, IL DIFENSORE GOLEADOR

La stagione dell’Union Berlino è di quelle importanti. La squadra della capitale insegue il Bayern Monaco in Bundesliga (appena un punto dietro, 43 a 42) e dovrà affrontare l’Ajax nei sedicesimi di finale di Europa League. Un doppio scontro con i lancieri per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. A spiccare tra le fila dei Die Eisernen guidati da Urs Fischer c’è il difensore goleador Robin Knoche. Centrale difensivo trentenne, punto fermo della difesa a tre della formazione biancorossa. Sono cinque le reti stagionali per il classe ’92, che è solito calciare i rigori in favore della sua squadra. Due reti in Bundesliga, due in Europa League e una in coppa di Germania. L’ultimo rigore trasformato risale a sabato, marcatura decisiva per completare la rimonta in casa del Lipsia (1-2 per l’Union Berlino). Una vittoria che alimenta ancor di più il sogno Meisterschale e fa salire la striscia di risultati positivi in Bundesliga a quota 5 (tutte vittorie).

Tra i difensori nati nel 1992, Knoche è sempre stato annoverato tra i più interessanti. Formatosi nelle giovanili del Wolfsburg, Robin ha fatto parte della Nazionale U21 della Germania dal 2013 al 2015. Con la selezione tedesca ha disputato il Campionato europeo U21 del 2015, in Repubblica Ceca è arrivato un bronzo. In seguito non è riuscito a entrare nel giro della nazionale maggiore, convocato ma non ha mai esordito. Con il Wolfsburg, invece, fin da giovanissimo è diventato un punto fermo: 226 presenze in dieci stagioni. Indossando la maglia biancoverde dei Die Wölfe ha avuto le prime esperienze in campo europeo, giocando sia in Europa League che in Champions League. L’avventura con il club di proprietà del gruppo Volkswagen ha portato in dote anche due trofei nazionali: la coppa di Germania vinta contro il Borussia Dortmund nel maggio 2015 e, conseguentemente, la Supercoppa ai calci di rigore contro il Bayern Monaco.

L’approdo nel club di Berlino avviene nell’estate del 2020, l’Union si assicura Knoche a costo zero. Fin da subito è stato un titolarissimo, infatti, sono già 110 presenze e 7 reti in due anni e mezzo. Al di là della predisposizione al gol, è un difensore di tutto rispetto: roccioso, forte fisicamente ed è difficile sovrastarlo negli scontri aerei. A 30 anni è arrivata la definitiva maturazione, adesso Robin può sognare con l’Union Berlino.

Foto: Instagram ufficiale Robin Knoche